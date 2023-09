Hamann: „Vergiftete Atmosphäre“ beim FC Bayern

Während sich der FC Bayern im letzten Moment Benjamin Pavard (Inter) und Ryan Gravenberch (Liverpool) getrennt hat, blieben Neuzugänge am Deadline Day aus. TV-Experte Didi Hamann fand bei Sky deutliche Worte. In München herrsche eine „vergiftete Atmosphäre“, so der ehemalige Mittelfeldprofi des deutschen Rekordmeisters.