Karim Benzema verlässt Real Madrid

Offenbar Vereinbarung mit Saudi-Klub erzielt

„Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen“, teilte der Verein am Sonntag mit. Laut Medienberichten wird Benzema seinem ehemaligen Klub-Kameraden Cristiano Ronaldo, der bei Al-Nassr spielt, nach Saudi-Arabien folgen. Benzema, dessen Vertrag in Madrid am 30. Juni ausläuft, sei im Golfstaat von Al-Ittihad ein Jahresgehalt von hundert Millionen Euro angeboten worden, hieß es. Beide Seiten hätten eine Vereinbarung erzielt, berichtete das saudische Fernsehen am Sonntag.