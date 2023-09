„Wird Gespräche über Verlängerung mit Rapid geben“

Der Offensivspieler muss daher mit Rapid nach der Pause - los geht es wieder am 17. September daheim gegen Wolfsberg - schleunigst auf die Siegerstraße retour: „Leistungen wie in Salzburg reichen nicht, das ist zu wenig, sollte uns nicht passieren.“ Zu den Transfer-Spekulationen um seine Person meinte der 25-Jährige: „Natürlich war in den letzten Wochen das eine oder andere dabei, doch das ist jetzt vorbei. Ich habe in der Vergangenheit immer alles für Rapid gegeben und werde es auch weiterhin tun.“