Alcaraz zieht souverän ins Viertelfinale ein

„Die Intensität war vom ersten bis zum letzten Punkt hoch. Ich habe ein sehr solides Match gespielt, mein Spiel durchgezogen“, sagte Alcaraz. Er trat gegen Arnaldo von Beginn an souverän auf und kassierte bei geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium nur in der Anfangsphase des dritten Satzes ein Break. Der erst 20-jährige Spanier steht in New York zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale. Das schaffte in diesem Alter vor ihm nur Andre Agassi von 1988 bis 1990.