Wolff fällt aus! Toto muss unters Messer

Die logische Konsequenz für Wolff: „Nach Singapur geht’s in die Klinik Hochrum, da kriege ich ein neues Kreuzband. Dann kann ich alles wieder machen.“ Zumindest fast: Für den Grand Prix in Suzuka am 24. September fällt der 51-Jährige aus. „Japan lasse ich aus, dann ist ein freies Wochenende, in Katar möchte ich schon ohne Krücken herumlaufen.“ Und es wäre nicht Wolff, würde er danach leiser treten: „Dann geht sich im Winter sogar noch Skifahren aus.“ Schließlich hat er für heuer ja Fahrradverbot bekommen …