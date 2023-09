Travis Barker eilt heim zu schwangerer Kourtney

Die Band kündigte an: „Weitere Informationen in Bezug auf seine Rückkehr nach Europa und zu den verlegten Terminen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.“ Blink-182 soll im Rahmen der Welttournee am 9. September in Köln, am 16. in Berlin, am 17. in Hamburg und am 20. in Wien spielen.