Kriechmayr staunt in Chile: „Echt beeindruckend“

Markus genießt die familiäre Atmosphäre, die auch sein Teamkollege Nico Pajantschitsch beim Spikeball im Kraftraum aufsaugte: „Daniel Hemetsberger und Daniel Danklmaier kenne ich schon lange, sie sind wie ich Zollsportler. Marco Schwarz ist mir aus dem Olympiazentrum in Klagenfurt gut bekannt.“ Über „Blacky“, mit dem er in Chile lustige Liftfahrten hatte, meinte Salcher: „Es ist unglaublich, was er für Umfänge fährt.“