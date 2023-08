Messis „Wachhund“ läuft an der Linie mit

Yassine Chueko diente als US-Soldat im Irak und in Afghanistan, hat eine Ausbildung in Taekwondo und als Boxer, machte auch schon Erfahrungen in Mixed Martial Arts. Chueko überwacht Messi auf Schritt und Tritt. Direkt neben ihm begleitet er ihn vom Teambus in die Garderobe, von dort auf das Spielfeld. Und selbst während des Matches läuft er auf der Seitenlinie mit. Der Grund? Es könnte ja ein Irrer auf den Rasen flitzen. Nach Spielende ist es Chueko selbst, der möglichst schnell auf das Feld eilt - zu seinem Schützling.