Rückkehrer Bauer: „Das ist keine einseitige Liebe“

„Das Parkett quietscht genauso wie vor 20 Jahren!“ 2003 hatte Thomas Bauer Vöslau verlassen, 2023 ist er als 165-facher Nationalspieler, der von der Heim-EM 2010 bis zur WM 2021 in Ägypten alle acht Handball-Großereignisse mitgeprägt hat, zum Heimatklub zurückgekehrt. Optisch ist die Zeit in der Thermenhalle stehen geblieben, dennoch sieht sich Bauer „am richtigen Ort. Ich habe gleich ein paar Ideen eingebracht!“ So hat er etwa das Gerätekammerl in Beschlag genommen, dort Kraftgeräte wie Kompressions-Stiefel platziert.