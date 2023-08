Frachter mit Flügeln zu Jungfernfahrt aufgebrochen

Mit der Pyxis Ocean ist erstmals ein Frachter mit Flügeln in See gestochen: Die bis zu 37 Meter hohen „WindWings“ an Deck sollen die Kraft des Windes nutzen und so helfen, Treibstoff einzusparen. Von bis zu 30 Prozent Ersparnis ist die Rede. In Kombination mit alternativen Kraftstoffen könnten die Einsparungen sogar noch höher ausfallen.