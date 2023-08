Seilbahn stand still: Gäste aus Gondeln evakuiert

„Wir waren zweieinhalb Stunden drin“

Ihre erste Fahrt mit der Gondel hätten sich Jürgen und Gabi Schneider aus Dresden wohl auch anders vorgestellt. Die Urlauber wollten eine Wanderung am Kitzbüheler Horn unternehmen, mussten jedoch in der Gondel ausharren: „Wir hatten zum Glück was zum Trinken mit, aber es war sehr warm in der Gondel. Wir waren zweieinhalb Stunden drin“, sagt Gabi Schneider.