So verlängern Sie Ihr Urlaubsfeeling im Alltag

Der Sommer und die Urlaubszeit neigen sich schön langsam dem Ende zu. Für viele beginnt wieder der Ernst des Lebens. Um die Rückkehr in den Alltag zu erleichtern, empfiehlt Psychotherapeutin und Stressmanagement-Coach Elena Reiner aus Oberpullendorf, die auch in ihrer Praxis in Wien und online ordiniert, behutsam zu beginnen.