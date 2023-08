Grüner Luxus auf Mallorca

Ich bin sprachlos, ein seltener Moment. Als mich der Fahrer des Transferservices aussteigen lässt, eröffnet sich mir ein atemberaubender Blick auf das Meer, der das Herz aufgehen lässt. Hektik und Partyhungrige, die ich vor knapp einer Stunde noch am Flughafen von Palma erlebt habe, sind abrupt vergessen. Nun bin ich angekommen – hier in Porto Petro, ganz abseits des großen Trubels. Das kleine Hafenstädtchen an der Südostküste Mallorcas gehört zur Gemeinde Santanyí und zählt gerade einmal 500 Einwohner.