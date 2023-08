Nach Warterei freute sich Susi über das Semifinale

Susanne Gogl-Walli hat ihre starke Serie bei globalen Großereignissen fortgesetzt. Die Oberösterreicherin wurde in Budapest in ihrem WM-Vorlauf über 400 Meter in 51,00 Sekunden Vierte und qualifizierte sich über die Zeitregel wie schon bei Olympia in Tokio 2021 und der WM 2022 in Eugene für das Semifinale am Montagabend.