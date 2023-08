Peschek: „Geld ist bei Rapid offensichtlich da“

Rapids Trainer Barisic stellt sich schützend vor all seine Spieler. Die letzte Woche - an fünf Positionen verändert - drei Tage nach dem Europacup gegen Hartberg mit 0:1 fürchterlich patzten. Heute - drei Tage nach dem 5:0 in Debrecen - darf das bei Blau-Weiß Linz nicht wieder passieren. Trotz möglicher Umstellungen. „Wir müssen auf null schalten. Die Liga ist unser tägliches Brot. Das Stadion ist ausverkauft, es wird hitzig, so macht es Spaß“, verbietet Barisic jeden Gedanken an das Play-off-Highlight gegen Fiorentina.