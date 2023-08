LIVE ab 10.50 Uhr: Quali für die Österreich-Rennen

10. Renn-Wochenende in der MotoGP - die Königsklasse im Motorrad-Sport ist wieder einmal in Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg zu Gast. Heute geht es in den Qualifyings um die Startaufstellung für das Sprintrennen Nachmittag und für den Grand Prix am Sonntag. Wir berichten live (siehe unten).