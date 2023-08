Werder Bremen gegen FC Bayern ab 20.30 Uhr LIVE

Tuchel „Unsere Ziele sind klar“

Elfmal in Folge sicherte sich Bayern den Titel, zuletzt bedurfte es nach einer verkorksten Saison mit vielen Baustellen auf und abseits des Platzes aber der gütigen Mithilfe von Borussia Dortmund respektive Mainz. Fraglich, ob die Münchner der Konkurrenz nochmals so eine Offerte anbieten, zumal mit Harry Kane jüngst jener Torgarant für 100 Millionen Euro verpflichtet wurde, den man an der Isar in der Vorsaison so schmerzlich vermisst hatte. „Unsere Ziele sind ganz klar. Wir spielen um den Titel, wir wollen Meister werden. Wir wollen Pokalsieger werden. Und wir wollen in der Champions League weit kommen“, sagte Trainer Thomas Tuchel. Die Münchner scheinen aber zumindest zu Saisonbeginn verwundbar, wie auch die klare 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig gezeigt hatte.