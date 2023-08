Bruder von WM-Spielerin in Disco erschossen

So schnell ist das Ende des kolumbianischen „WM-Märchens“ (England eliminierte die Mannschaft im Viertelfinale) völlig egal. Sowohl die Polizei wie auch die Familie des 23-jährigen Andrés Carabalí Martínez bestätigten, dass der junge Mann am Montag von bewaffneten Männern in einem Nachtclub ermordet wurde. Die Hintergründe zur Tat sind derweil noch sehr diffus. Medial werden mögliche (illegale?) Kreditgeschäfte in den nebeligen Pool von Vermutungen geworfen.