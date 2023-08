Rätsel um Frauenleiche ist trotz Fahndung ungelöst

In einem Waldstück in der Nähe dieses Weges in Plesching machten zwei Jogger die schreckliche Entdeckung. Die Polizei veröffentlichte Bilder der Kleidungsstücke, die die Frau trug. Die Ermittler ersuchen um Hinweise.

(Bild: Horst Einöder, LPD OÖ, Krone KREATIV)