Nach Eindhoven-Pleite ist Sturm stark gefordert

Und auch bei der einzigen Niederlage am 25. 2. dieses Jahr war er die Hauptperson: Beim 1:2 hat er neben einem regulären Treffer auch ein Eigentor gemacht. „Ich weiß nicht, ob mir Klagenfurt mehr liegt als andere Klubs“, so die 22-jährige Verteidiger-Aktie (die ihren Marktwert in zwei Jahren von einer auf drei Millionen Euro gesteigert hat), „aber ich hab schon für Liefering gegen die Kärntner getroffen.“ Gegen keinen anderen Klub war er erfolgreicher!