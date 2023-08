Anhänger von Sturm wärmen sich für Fanmarsch auf

Ein verlassenes Fabriksgebäude mitten in Eindhoven. Während in vergangenen Tagen dort geschuftet wurde, dient das Areal heutzutage nur noch als Festivalgelände für bis zu 10.000 Menschen. An diesem Dienstag, dem 8. August, herrscht dort aber reger Betrieb. Auch ganz ohne Musik. Schon von weitem leuchtet einem beim Eingang ein Transparent mit der Aufschrift „Herzlich willkommen in Eindhoven“, direkt neben einem Logo von Sturm, entgegen. Denn an diesem Tag ist es der Treffpunkt für die schwarz-weißen Fans vor dem Spiel gegen Eindhoven, wurde ihnen das Gelände zur Verfügung gestellt. Mitsamt Fußballfeld und Food Trucks.