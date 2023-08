Betrug im Netz - Wie schützen Sie sich?

Zwei Drittel aller Betrügereien passieren online und die Methoden und psychologischen Spielereien werden immer heimtückischer. Betrug im Netz ist so alt wie das Internet selbst - Anonymität, Geschwindigkeit und technische Möglichkeiten machen Verbrechen online besonders beliebt. Insbesondere ältere Leute werden immer öfter zum Opfer. Ob es nun bei der Haustür oder im E-Mailpostfach stattfindet, die Strategien sind dieselben. Wurden Sie schon einmal betrogen? Was ist Ihre Geschichte? Wie erkennen Sie schnell und effizient Betrüger? Wie kann man flächendeckend in Österreich gegen den zunehmenden Betrug vorgehen? Muss es im Internet strengere Richtlinien geben oder fehlt es bei den Menschen einfach an Aufklärung? Wie schützen Sie sich im Netz aktiv vor Betrug? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!