Teures Leben: Das hilft gegen wachsende Geldnot

Wie ein Widerspruch fühlt es sich in diesem Sommer an: Während das Klagen über die stark gestiegenen Energiekosten, Mieten, Lebensmittel- und Treibstoffpreise und Versicherungsprämien nicht abreißt, hat sich am Urlaubsverhalten wenig bis nichts geändert. „Wir haben das Gefühl, dass alle so weitertun, als ob nichts wäre“, sagt Thomas Berghuber.