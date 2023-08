Mehr als ein Kilo Kokain in Wien sichergestellt

Dealer in Hotel festgenommen

Den Dealer nahmen die EGS-Ermittler schließlich in einem Hotel fest. Bei ihm fanden sie rund 165 Gramm Heroin, drei Gramm Cannabiskraut und 1.170 Euro in bar. Der 40-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden Käufer zeigte die EGS auf freiem Fuß an.