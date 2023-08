Papst warnt vor Gefahren Künstlicher Intelligenz

Papst Franziskus hat am Dienstag vor den möglichen Gefahren der künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt und auf die „disruptiven Möglichkeiten und ambivalenten Auswirkungen“ der neuen Technologie hingewiesen. Die Warnung ist in einer Botschaft für den nächsten Weltfriedenstag der katholischen Kirche enthalten, der am Neujahrstag stattfindet. Der Vatikan hat die Botschaft, wie üblich, frühzeitig veröffentlicht.