Wasser geht zurück: Nach Flut bleibt Verzweiflung

Nach wie vor bis zu den Schienbeinen reicht das Wasser in vielen Kärntner Wohnhäusern, Keller sind zum Teil sogar noch komplett geflutet. „Es will einfach nicht weichen. Über unserer Siedlung haben sich fünf Bäche gebildet, die auf unsere Häuser hinabgestürzt sind. Die Pumpen laufen nach wie vor auf Hochtouren“, schildert Günther Krainer, der im Klagenfurter Stadtteil Viktring wohnt. Aber auch in Unterkärnten kämpfen Bewohner noch immer gegen die Wassermassen an. Helmuth Krobath aus St. Paul im Lavanttal konnte seinen Keller zwar relativ rasch wieder auspumpen, zurück bleibt jedoch ein Bild der Verwüstung. „Alles, was dort gelagert wurde, ist nun zerstört“, sagt der betroffene Lavanttaler.