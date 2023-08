Verstappen baut „nebenbei“ eigenes Rennteam auf

Formel-1-Star Max Verstappen ist auch in dieser Saison das Maß aller Dinge und greift in souveräner Manier nach seinem dritten WM-Titel. Mit satten 125 Punkten Vorsprung verabschiedete sich der Niederländer in die Sommerpause. So ganz „nebenbei“ baut er auch noch seinen eigenen Rennstall auf, der schon 2025 an den Start gehen soll.