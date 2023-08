Kitzbühel: Erler/Miedler holen sich Doppel-Titel

Erler/Miedler erhalten für ihren ohne Satzverlust eingefahrenen Erfolg gemeinsam 29.740 Euro und 250 Punkte für die Weltrangliste. In dieser werden sich der 25-jährige Tiroler und der 27-jährige Niederösterreicher etwas verbessern, an ihre bisherige Toppositionen 32 bzw. 33 aber nicht ganz herankommen. Im „Race“, also der Jahreswertung, bleiben sie auf Rang 15, schieben sich jedoch knapp an die vor ihnen rangierenden Duos heran. Die Top 13 sind das vorrangige Ziel von Erler/Miedler bis Jahresende. Ihr nächstes Turnier wird das ab 21. August in Winston-Salem in den USA sein.