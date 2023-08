Prince Cissokho: „Satteins ist mein Land“

Irgendwie ist die ganze Szene unwirklich. In einem alten, steingemauerten Haus in Satteins, direkt im Ortskern, lebt in sehr bescheidenen Verhältnissen ein senegalesischer Musiker, der in seiner Heimat ein Star ist, ja mehr noch - eine Legende. Prince Moussa Cissokho ist ein sogenannter „Griot“, ein Wort, das aus dem Französischen stammt und in etwa so viel bedeutet wie Geschichtenerzähler. Er ist eine Art Troubadour, wie sie das europäische Hochmittelalter kannte, ein Bewahrer der Geschichte, der Musik und der oralen Literatur seines Volkes, der Mandinka.