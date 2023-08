Barcelona-Star Kessie wechselt zu Matthias Jaissle

Star-Verpflichtungen sollen Wende einleiten

Bis 2026 soll der Ivorer das Trikot Al-Ahlis tragen und neben Stars wie Riyad Mahrez, Roberto Firmino und Edouard Mendy das Team an die Spitze der Tabelle führen. Die letzte Saison beendete der Wüsten-Klub noch als Vorletzter, mit der Verpflichtung einiger europäischer Profis soll nun die Wende her. Gecoacht wird die Truppe von Jaissle, der nach zwei Jahren bei Red Bull Salzburg die Mozartstadt verlassen hatte, um sich in Saudi-Arabien einer neuen Herausforderung zu stellen.