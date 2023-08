Sportangler fischte Häuptling aus der Donau

Spielzeug im Kaffee versteckt

Zur Historie der einst von Kindern, die mittlerweile längst Erwachsene sind, so begehrten Figuren: In der Nachkriegszeit war Spielzeug rar, und daher wurde die Geschäftsidee geboren, dem Malzkaffee Spielzeug beizufügen, um so neue Kunden zu gewinnen. Die beliebten Sammelobjekte waren aber nur in Paketen für den österreichischen Markt zu finden. Ende 1973 wurde die Firma dann von Nestlé übernommen, und die Ära der detailreich gestalteten Cowboys, Indianer und Tiere aus Plastik war vorbei.