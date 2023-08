IT-Sicherheit: Heimischen Firmen fehlt Basisschutz

Jedes dritte Unternehmen in Österreich (31,7 Prozent) war im vergangenen Jahr mit mehr Cyberangriffen konfrontiert. Entscheidungsträgern sollte daher laut Kaspersky klar sein, dass eine präventive und nachhaltige Cybersicherheitsstrategie ein „Muss“ für einen nachhaltigen Cyberschutz ist. Allerdings sei der Status quo an Sicherheitsmaßnahmen bei einigen Unternehmen in Österreich ernüchternd, wie die Studie „Incident Response zur Prävention“ zeigt.