Nach langer Durststrecke sensationelles Comeback!

„Ich dachte, die Uhr stimmt nicht!“

„All die Arbeit machte sich bezahlt. Nach einem schon starken Rennen in Boston fühlte sich die promovierte Juristin in Berlin “sehr locker und gut„. “Ich hatte sogar das Gefühl zu fliegen„, berichtet sie euphorisch, “bei Kilometer 7 kam aber Gegenwind auf, dann wurde es plötzlich hart, bis zum achten Kilometer war es sehr anstrengend.„ Da ihr GPS ausfiel, hatte sie auf den letzten beiden Kilometern keine Ahnung mehr von ihrer Zeit. Sie befürchtete, sie laufe nur eine “hohe 35er-Zeit„. Und: “Im Ziel konnte ich die Zeit nicht glauben, ich dachte, die Uhr stimmt nicht.„ Aber alles hatte seine Richtigkeit. Mit 33:49 belegte sie in dem Klassefeld den neunten Platz. Miriam Dattke (D) gewann in 31:53. Nada Ina Pauer, die zuvor die 10 km zuletzt in Madrid beim Silvesterlauf 2020 “schon unter Schmerzen„ in 34:36 gelaufen war: “Unglaublich, dass es für mich schon in Berlin geklappt hat, eine solche Zeit war erst für den Herbst geplant.„