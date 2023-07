Barisic: „Es fühlt sich richtig beschissen an“

„Das Ergebnis fühlt sich für meine Jungs richtig beschissen an, genauso wie für unsere Fans. Aber was die Leistung betrifft, war es unglaublich gut“, erklärte Barisic. „Wir haben den LASK extrem kontrolliert und überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben viele Chancen herausgespielt, doch leider den Deckel nicht zugemacht“, resümierte der 53-Jährige. Dennoch überwogen aus der Sicht von Barisic die positiven Aspekte. „Die Mannschaft hat getoppt, was ich erwartet habe. So eine Leistung kannst du dir nicht erwarten. Die wenigsten haben uns vorher diese Leistung zugetraut.“