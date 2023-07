300 Millionen Euro für Benko-Aktionäre

Was sich die teilweise sehr prominenten Mitaktionäre in den Signa-Gesellschaften denken, ist nicht bekannt. Jetzt ist aber dokumentiert, mit welch großzügigen Ausschüttungen sie in der Vergangenheit bedacht wurden. Für das Geschäftsjahr 2020 (neuere Zahlen liegen nicht vor) zahlte die Signa Prime bei 819 Millionen Euro Bilanzgewinn 220 Millionen Euro an Dividenden aus, die Signa Development bei 214 Millionen Euro Gewinn sogar 98,5 Millionen Euro. Das Geld floss an diverse der Familie Benko nahestehende Gesellschaften und die anderen Aktionäre.