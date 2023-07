Darf man altes Brot einfach wegschmeißen?

Wer im vergangenen Jahrhundert aufwuchs und noch Eltern oder Großeltern hatte, die den Krieg miterlebt haben, der kennt den Sager von Kindesbeinen an: „Brot wegschmeißen ist eine Sünde.“ Meist argumentierten jene, die diesen Spruch gegenüber ihren Kindern und Enkeln äußerten, dass die Kinder in Afrika im Gegensatz zu europäischen KEIN Brot hätten und wir daher unser Brot nicht wegschmeißen dürften. Wie diese überschüssigen österreichischen Backwaren von Gramatneusiedl nach Addis Abeba und somit von kleinen weißen in kleine schwarze Kinderhände gelangen konnten, das wurde in dieser Argumentation meist ausgespart.