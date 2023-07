Wo die Preise jetzt endlich wieder fallen

Vor allem Lebensmittel und Energie wurden im Vorjahr oft zweistellig teurer. Doch langsam müssen die Konsumenten nicht mehr so tief in die Tasche greifen: Supermärkte, Drogerieketten, Energieversorger und andere Anbieter haben in den letzten Monaten schrittweise bereits Hunderte Waren verbilligt.