Vienna Vikings: Die doppelte Rückkehr ist perfekt!

Dustin Illetschko zählt zweifellos zu den besten Football-Spielern in Europa. Der 31-jährige Linebacker aus Wien kehrt zu den Vienna Vikings zurück, verstärkt in der European League of Football (ELF) die Defense des regierenden Champions. Außerdem streift mit Defensive Lineman Leo Misangumukini ein weiterer Wiener wieder das violette Jersey über.