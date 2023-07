Österreichs Tourismus als Gewinner der Hitzewelle

Der Alpenraum könnte in diesem Jahr zu einem der großen Gewinner im Tourismus werden. Währenddessen kämpft der Mittelmeerraum mit einem dramatischen Sommer. Die Prognosen versprechen eine Verlagerung der Reiselust in kühlere Gefilde und Österreich stehe dabei im Rampenlicht, so Tourismusforscher Peter Zellmann.