Bürgerinitiative befürchtet riesiges Bohrprojekt

Dass die australisch-österreichische Energiefirma ADX in der Gemeinde Molln nach Gas bohren will, ist seit Anfang des Jahres bekannt. Neu ist allerdings, dass zu dem Prospect Welchau 1 im Laufe der Zeit vier weitere „Follow-Ups“ folgen sollen, so die Bürgerinitiative. Dabei beruft sie sich auf öffentlich einsichtliche Unterlagen und Karten der Firma vom Juni vergangenen Jahres. Diese zeigt vermutete Vorkommen von Sankt Pankraz bis Losenstein. Die Umweltschützer nehmen nun die Politik in die Pflicht.