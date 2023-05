„Mollner Gas speichern, nicht an Firma verkaufen!“

Bohren oder nicht bohren? Der Streit um das mögliche Gasvorkommen in Molln ist erneut voll entbrannt. Nachdem das australische Energieunternehmen ADX wie berichtet offiziell um Genehmigung einer Probebohrung angesucht hat, wenden sich jetzt Klimaschützer mit einem offenen Brief an die Bundesregierung: „Für kurzfristige Gas-Profitträume wird eine enorme Umweltzerstörung in Kauf genommen“, schreiben Greenpeace, Fridays For Future und die lokale Bürgerinitiative Pro-Natur-Steyrtal. „Dieser fossilen Gier muss ein Riegel vorgeschoben werden! Stoppen Sie die Gasbohrungen im oberösterreichischen Molln!“