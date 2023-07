Muss Twitter bald ohne Markenzeichen auskommen?

Heißt Twitter bald nicht mehr Twitter? Der Name könnte bald fallen, Besitzer Elon Musk will zudem das bekannte Vogel-Logo des Kurznachrichtendienstes ändern. „Und bald werden wir uns von der Marke Twitter verabschieden und nach und nach auch von allen Vögeln“, kündigte er an. „Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir es morgen weltweit in Betrieb nehmen.“ Provoziert der Milliardär - erneut - oder haben die Pläne Substanz?