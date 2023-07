„Danke Gott, dass er mich nach Graz geschickt hat“

Jetzt ist es auch offiziell: Emanuel Emegha verlässt den SK Sturm und wechselt in die Ligue 1 zu Racing Straßburg. Der 20-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung und wird in Zukunft in Frankreich auf Torjagd gehen. Emegha ist damit der zweitteuerste Verkauf der Grazer Klubgeschichte.