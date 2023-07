Kinder üben sich als Retter

Die beste Gruppe tritt beim Bundesbewerb in Graz an

Beim Landesjugendlager verbringen die Jugend-Ortsgruppen gemeinsam ein Wochenende beim Zelten und Spielen – und treten beim Bewerb gegeneinander an. Welches Kind die Nerven am besten behält, zeigt sich bei der Wiederbelebung einer bewusstlosen Person.