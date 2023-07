„Wir werden mit Hass und Gewalt überschüttet“

Höchste Hitze-Alarmstufe in Italien, die größte Evakuierung in der Geschichte Griechenlands mit weit über 40 Grad, es wüten Waldbrände. In Afrika sind die hohen Temperaturen längst zu einem potenziell tödlichen Risiko geworden. Studien sagen für den Kontinent gar weitere „beispiellose super- und ultra-extreme Hitzewellen“ voraus. Dieses Szenario drohe auch Teilen Europas, warnen Klimaforscher.