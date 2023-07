Rätsel um Suspendierung von Ex-Rapidler Fountas

Der amerikanische Fußball-Klub D.C. United hat sich von seinem Athletiktrainer wegen einer diskriminierenden Geste getrennt. Wie der Verein von Trainer Wayne Rooney am Freitag (Ortszeit) in einem Statement bekannt gab, geht es um „eine diskriminierende Handbewegung“ der Person, die auf einem am Tag zuvor auf Social-Media-Plattformen veröffentlichten Foto auftauchte. Auch Taxi Fountas wurde suspendiert.