Nicht beim Training: Wo ist Harry Kane?

Nicht im Mannschaftsbus

Interpretationswürdig mutet Kanes Fehlen schon an. Zumal er am Vorabend noch, von einem Testspiel in Australien kommend, ganz normal mit der Mannschaft im Teamhotel eingecheckt hatte und „von den Fans frenetisch empfangen“ wurde, heißt es in dem Bericht. Am Vormittag darauf plötzlich stieg eben kein Harry Kane aus dem Mannschaftsbus.