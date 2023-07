Straka-Feuerwerk: „Phänomenal, kaum zu stoppen“

Aus über elf Metern eingelocht

Der bisherige Rekordhalter Markus Brier (68er-Runde 2007 in Carnoustie) unterstreicht: „Wenn Sepp in den Flow kommt, ist er fast nicht zu stoppen.“ Das zeigten seine sechs Birdies auf den letzten sieben Löchern. Dabei versenkte der frühere Jugendspieler des GC Fontana in Oberwaltersdorf die Putts aus allen Lagen, auf der 13. Spielbahn sogar aus über elf Metern! In Führung liegt der Amerikaner Brian Harman, der nach seiner grandiosen 65er-Runde bei zehn unter Par liegt und fünf Schläge vor Tommy Fleetwood und sechs Schläge vor Straka führt.