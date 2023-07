„Normal-Debatte“: Ablenkung von echten Themen?

Von der Rüge des Bundespräsidenten bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele fühlt sich die ÖVP offenbar am stärksten angesprochen. Mikl-Leitner ortet einen „Ablenkungskampf“ um das Wort „normal“. Während seit Wochen „von manchen Kreisen“ das Wort „normal“ durchgekaut und in seine Einzelteile zerlegt werde, werde es vermieden, „darüber zu reden, worum es wirklich geht“, kritisierte die Landeschefin. Lenkt die Politik mit der „Normal-Debatte“ von echten Themen ab? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!