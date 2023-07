US-„Hackerkönig“ Kevin Mitnick (59) gestorben

Kevin Mitnick, einer der bekanntesten Hacker der Welt, ist tot. Der in den 1990er-Jahren als „Hackerkönig“ weltweit berühmt gewordene US-Amerikaner starb einer von einem Bestattungsinstitut in Las Vegas veröffentlichten Todesanzeige zufolge im Alter von 59 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mitnicks Cybersicherheitsfirma bestätigte die Information gegenüber der „New York Times“.